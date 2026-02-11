Juntada de therians en plaza Independencia terminó con incidentes e intervino la Policía

Locales

La plaza Independencia fue testigo en la tarde de este martes de un evento sencillamente surrealista: se desarrolló la primera juntada de therians en Uruguay, un grupo de jóvenes que dicen identificarse como animales y se disfrazan con máscaras y otros objetos.

La jornada, que fue convocada por Instagram, contó con una gran cobertura mediática y las redes sociales se vieron invadidas por fotos y videos de personas emulando movimientos y costumbres del reino animal, tales como treparse a palmeras o caminar en cuatro patas.

Si bien el evento contó con un número considerable de asistentes, varios internautas señalaron que hubo personas que se acercaron hasta la plaza por el mero hecho de burlarse e insultar a los protagonistas. Incluso, ya caída la tarde, se produjo una pelea entre un grupo de jóvenes.

En el video, que fue publicado y tomó gran viralidad en las redes sociales, se puede observar que las protagonistas de la escena de pugilato fueron tres chicas y se pelearon dos contra una. Durante varios segundos se lanzaron manotazos y patadas, lo que motivó la intervención de dos efectivos policiales para separarlas.

El fenómeno therian no es nuevo en la región. Se estima que el grupo que se concentró este martes frente a la Torre Ejecutiva tomó la idea de Argentina, donde se han realizado varias juntadas en distintos puntos de Buenos Aires, principalmente en el Barrio Chino.

