Junta de Montevideo rechazó los dichos de Sturla: “La Virgen María estará en la rambla”

Locales

No, de nuevo

Tras una discusión que data de años sobre la instalación de una estatua de la Virgen María en la Rambla de Montevideo —posición defendida por el cardenal Daniel Sturla—, la Junta de Montevideo ratificó su rechazo a los dichos del religioso que dialogó con El Observador.

“Creo que la Virgen María en algún momento estará en la rambla”, señaló el cardenal acerca de la vieja iniciativa propulsada por la Iglesia Católica que busca instalar una imagen de la virgen en la Rambla del Buceo, más precisamente en la Aduana de Oribe.

“Es un derecho de los católicos”, agregó. “Que toda la rambla, que es el lugar más lindo de la ciudad, no tenga alguna manifestación de la fe católica, me parece un error”, opinó. Frente a esto, el edil del Frente Amplio que fue reelecto para el período 2020-2025, escribió en su cuenta de Twitter: “Aspirar a instalar una imagen religiosa en un espacio público no es un derecho, es una aspiración inconstitucional”.

La libertad religiosa es un derecho humano que hay que defender. Pero aspirar a instalar una imagen religiosa en un espacio público no es un derecho, es una aspiración inconstitucional. Cualquier iniciativa que vuelva a presentarse en la @juntamvd tendrá nuestro rechazo. pic.twitter.com/c1PYH8Dra6 — Edil Claudio Visillac (@ClaudioVisillac) September 17, 2022

Y reivindicó: “Cualquier iniciativa que vuelva a presentarse en la Junta Departamental de Montevideo tendrá nuestro rechazo”. Recordemos que, en 2017, instancia en la que se presentó el proyecto que autorizaba la colocación de la estatua, la bancada frenteamplista de la junta votó en contra.

El proyecto proponía colocar "una escultura de la Virgen María" de 3,80 metros de alto en el predio ubicado próximo a la Aduana de Oribe, sobre la Rambla Armenia y delimitado por las calles Tomás Bazañez, Juan Golfarini y General Roberto Riverós.

Tras el rechazo en ese momento, Sturla había declarado: "Si todos bajáramos un cambio, creo que sería lindo este homenaje a la mujer más famosa del mundo". Asimismo, definió a María como "una mujer judía" y una "madre" que "como toda madre buena tiene un sentido de paz y religión".