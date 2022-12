Junta de Montevideo aprobó préstamo del BID por US$ 70 millones para obras de saneamiento

Política

La Junta Departamental de Montevideo aprobó el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 70 millones para realizar obras en el saneamiento de la capital de Uruguay, una iniciativa impulsada por la intendenta Carolina Cosse.

La iniciativa logró 24 votos a favor y dos en contra. Los ediles del Partido Nacional acompañaron el proyecto.

“El Partido Nacional cumplió con su palabra”, expresó en su Twitter el edil nacionalista Javier Barrios Bove. “Hoy votamos afirmativo al nuevo préstamo BID para sanear Montevideo. Gracias a nuestra bancada, de abril a la fecha logramos aumentar el impacto del mismo, subiendo de 2.000 a 13.500 montevideanos que se verán beneficiados”, agregó en su publicación.

Por su parte, la presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional, Laura Raffo, escribió que los ediles nacionalistas actuaron como una “oposición responsable” luego de “lograr que los fondos se destinaran a quienes más los necesitan: la gente vulnerable que hoy no tiene saneamiento”.

Los ediles que no votaron a favor fueron Matías Barreto, del Partido Colorado, y Víctor Prado, del Partido Nacional, declarado independiente.

Barreto ya había adelantado en Twitter que no acompañaría el préstamo. “Carolina Cosse ha violado la Constitución, no tendrá problema en violar el acuerdo con nosotros mediante el cual podríamos controlar el gasto del préstamo. No confío en ella, ni en su equipo, con US$ 70 millones son peligrosos”, publicó.

La sesión de la Junta había sido convocada para el pasado jueves; sin embargo, los ediles nacionalistas solicitaron esa jornada que fuera prorrogada para el comienzo de la semana entrante.

La coordinadora de los curules nacionalistas, Adriana Balcarcel, explicó entonces a Montevideo Portal que no tenía nada que ver con el proyecto en sí, sino que fue por un tema de “procedimiento”. En concreto, la resolución, contó la curul, ingresó en la mañana, pero no pasó por la Comisión de Legislación de la Junta antes de ser votada en el pleno.

Además, el Partido Colorado reclamó por un artículo que había acordado previamente con la Comuna capitalina, el que, según contó Barcarcel, contemplaba la conformación de una comisión de seguimiento del préstamo y del saneamiento.

