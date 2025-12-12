Locales

Junta de Montevideo aprobó nueva multa por invadir carril Solo bus: a quiénes se aplica

La Junta Departamental de Montevideo aprobó el proyecto de decreto que consagra las sanciones para vehículos particulares no autorizados que circulen en el carril Solo bus los días y horarios no permitidos durante una distancia superior a los 100 metros.

La infracción se aplicará a partir de 2026. Desde la Dirección de Movilidad de la Intendencia de Montevideo informaron a Montevideo Portal que en los próximos días habrá una reunión para ultimar detalles.

El decreto establece que se multará con 3 unidades reajustables, lo que equivale a $5.523, según los valores actuales. La infracción recaerá sobre aquellos que circulan en el carril Solo bus por una distancia mayor a los 100 metros.

La normativa departamental establece que el “carácter preferencial del carril Solo bus regirá de lunes a viernes de 07:00 a 20:00, y sábados y feriados de 07:00 a 14:00, excepto en aquellos casos donde la División Transporte de la Intendencia de Montevideo lo establezca mediante la señalización correspondiente”.

De acuerdo con la normativa, la circulación preferencial es para:

- Ómnibus del transporte colectivo de pasajeros del Sistema de Transporte Metropolitano.

- Automóviles con taxímetro del Departamento de Montevideo con pasaje.

- Otros ómnibus de transporte colectivo, siempre que lleven pasajeros, debidamente autorizados por la División Transporte de la Intendencia de Montevideo.

- Excepcionalmente, y solo en caso de emergencia, podrán circular vehículos del Ministerio del Interior, ambulancias y vehículos de la División Tránsito o de la División Transporte de la Intendencia de Montevideo.

