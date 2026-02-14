Junta de Montevideo aprobó construcción de edificio frente al Espacio Modelo: los detalles

Política

La Junta Departamental de Montevideo (JDM) sesionó de forma extraordinaria el pasado viernes 13 de febrero para tratar un expediente de la Intendencia de Montevideo (IM) sobre la implantación urbana de la cooperativa de vivienda Sol Oriental 2018 en la zona Mercado Modelo.

La iniciativa se ubicaría frente a la calle Thompson entre bulevar José Batlle y Ordóñez y Trento, frente al Espacio Modelo.

El cuerpo de ediles facultó a la IM a que autorice dicha construcción edilicia. De acuerdo con el comunicado de la JDM, el proyecto consiste de 44 viviendas desarrolladas en nueve niveles (más la planta baja), varios sitios de estacionamiento y un salón de usos múltiples. En total, estará sobre un terreno de 578,4 m².

Ediles de la coalición republicana indicaron a Montevideo Portal que la iniciativa se aprobó por unanimidad.

Este predio “se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Proyecto de Renovación Urbana entorno Mercado Modelo 2024”, indica el texto difundido.

De tal forma, se decidió que todas las viviendas que se construyan dentro del marco de este proyecto se vean exoneradas del 100% del pago del precio compensatorio “siempre que cumplan con los parámetros urbanos definidos”.

Por ello, también se votó afirmativamente facultar al ejecutivo departamental a “exonerar a esta cooperativa, en su totalidad, el pago del precio compensatorio por mayor aprovechamiento y retorno de valorización”.

