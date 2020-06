Junta de Maldonado aprobó comisión investigadora por caso Fernando Cristino

Política

Por unanimidad se aprobó la conformación la una comisión investigadora en la Junta Departamental de Maldonado por el caso Cristino, que tendrá la responsabilidad de solicitar toda la documentación respaldatoria y, si es necesario, citar a declarar a quienes firmaron la erogación de casi 85 mil dólares por el evento Pantene Punta del Este Fashion Show.

De este evento organizado por Cristino surge la deuda que motivó la llamada del relacionista público a la vicepresidenta Beatriz Argimón.

Los nombres que integrarán la comisión se conocerán el próximo martes 30 de junio, y se prevé que se cite, además de las autoridades comunales y los organizadores, a los proveedores que facturaron servicios para el citado evento que produjo Fernando Cristino.

Sobre las dudas que destapó el "Cristinogate", el diputado por el Partido Colorado Eduardo Elinger dijo: "Cuando trascienden estas noticias que se despilfarran 85 mil dólares en no sé qué cosas, me enojan. Esta situación de manejo de los dineros públicos no la compartimos, y uno siente que no se va en consonancia con lo que es la realidad. Yo no sé qué es más peligroso en un gobierno: un corrupto o un soberbio. El que está en el desempeño de la función pública corrupto no puede ser. Pero además, hablo de la soberbia. Porque está administrando lo que no es suyo, lo que es de todos los fernandinos. Y debe saber relacionarse con todo el mundo y no estar en esa situación de revanchismo o de bronca, en la de ningunear a los demás".

Y opinó a propósito de los comentarios del ingeniero Enrique Antía vertidos en FM Gente, sobre la televisión del vecino país: "Por suerte es un ex intendente. Si lo hiciera como intendente, sería un nuevo escándalo, porque desde el punto de vista institucional hay que rechazar esas declaraciones. Y desde el punto de vista personal también. Son declaraciones (las realizadas por Antía) desafortunadas de un candidato a intendente. De alguien que fue intendente en dos oportunidades y (que) se ve que no ha captado la importancia que tienen los argentinos y los medios argentinos en la promoción y cobertura de nuestra región turística".

"Forma parte de nuestra mejor historia. El crecimiento de Maldonado y Punta del Este ha ido de la mano con los medios argentinos. Nuestros lazos con los argentinos son muy fuertes, son vínculos indisolubles. Incluso cuando ha habido diferencias entre los gobiernos, han sido muchas veces producto de este tipo de declaraciones. Que son totalmente desafortunadas, y me llama poderosamente la atención que las haga el exintendente", concluyó el diputado Elinger.

Antía dijo que "se armó un teleteatro bien al estilo porteño, sensacionalista impulsado por el episodio de la llamada telefónica". "Fíjese que ayer en un programa de televisión importante en una hora pico, tomó este tema como un tema importante. Bien al estilo porteño, una cosa de bajo nivel, con información errónea y sin información", declaró el ingeniero Antía a FM Gente de Maldonado.

Por Gustavo Descalzi