Policiales

Jueza resolvió colocar tobillera a hombre que amenazó a su ex, pero no había disponibles

El abogado Ignacio Durán hizo pública en Twitter una situación vivida este martes durante una audiencia por un caso de violencia doméstica en un Juzgado de Familia de Pando, en la cual la jueza resolvió la aplicación de la tobillera electrónica para el agresor. Sin embargo, la resolución quedó sin efecto cuando, minutos más tarde, desde la seccional policial se informó que no hay tobilleras disponibles.

Durán explicó a Montevideo Portal que la primera denuncia por este caso se remonta a marzo de este año, cuando se le fijaron al agresor medidas cautelares de prohibición de comunicación y de acercamiento a la víctima, su expareja, por violencia psicológica y verbal y amenazas.

Las agresiones comenzaron cuando ella le comunicó que había decidido terminar la relación, pero se agudizaron cuando él se enteró que la mujer tenía una nueva pareja. "Un caso de manual", indicó el abogado.

Aunque hasta el momento no había ejercido violencia física contra la mujer, de 35 años de edad al igual que él, ejercía sobre ella "un permanente hostigamiento" mediante mensajes de texto y WhatsApp y a través de redes sociales.

"Durante un tiempo se tranquilizó la cosa pero hace cuestión de 15 días el agresor incumplió las medidas y se empezó a comunicar nuevamente con la víctima. Yo le pedí a ella que no lo bloqueara para tener constancia de las comunicaciones. Ella lo leía pero no le respondía, hasta que hace cuatro o cinco días irrumpió en su casa y se quiso meter para adentro", afirmó.

En esa ocasión, también le tiró una piedra a la ventana. Afortunadamente la situación quedó registrada en las cámaras de seguridad de la vivienda y efectivos del servicio 911 llegaron al lugar "bastante rápido".

Con la evidencia registrada en video y los mensajes del celular, se presentó un nuevo escrito dando cuenta de los incumplientos de la medida cautelar y se solicitó la colocación de una tobillera electrónica al agresor.

"La otra parte se opuso pero la jueza me hizo lugar y terminó la audiencia, donde se resolvió que se le pusiera tobillera. Firmamos el acta y todo, pero cuando me estoy yendo del Juzgado viene la receptora, con cara de preocupada, y me dice ‘pará, no te vayas, porque llamamos a la seccional y no hay tobilleras'", contó Durán.

Hasta que no se libere una tobillera, la víctima tendrá custodia policial permanente.

"No era lo que queríamos y nos parece bastante invasivo, porque termina siendo ella la que denuncia y la que termina estando presa de la situación. Yo pedí que en caso de haber custodia se le aplique a él. Pero la policía que estaba presente dijo textual: ‘nos complica mucho más seguirlos a ellos, prefiero que se la pongan a ella'", relató.

"Ella queda conforme con la resolución judicial porque le es favorable pero termina siendo víctima del sistema. Y yo esto lo quiero dejar bien claro: la decisión de la magistrada es correctísima, aplicando el derecho y todo lo que tenía a su alcance para proteger a la víctima", manifestó.

"La ley está, pero no hay elementos para ejecutarla en forma y por eso pasan las cosas que pasan", reflexionó el abogado.

En este sentido, recordó que fue el abogado de Valeria Sosa, uno de los casos de femicidio más emblemáticos, y afirmó que le "llama la atención" que el Ministerio del Interior "estuvo omiso en ese momento y lo siga estando, cuando ya fue responsable por varias muertes en temas de género".

Ayer en un Juzgado de Familia Especializado de Pando, luego de varias horas de audiencia, la Jueza-muy fundadamente- hizo lugar a la aplicación de la tobillera electrónica para el agresor. Sabia decisión. Pero nos avisan luego que quedaría sin efecto pues no hay más tobilleras... — Dr. Ignacio Durán (@iduran1) August 28, 2019