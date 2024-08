Juez de EE. UU. dicta que Google “es un monopolio” y viola leyes de libre competencia

Internacionales

Google es culpable de prácticas contrarias a la libre competencia, en particular mediante contratos que imponen su motor de búsqueda por defecto en aparatos electrónicos, señala una decisión adoptada este lunes por un juez de Washington, Estados Unidos.

Según documentos judiciales, el juez estimó: “Luego de estudiar atentamente testimonios y pruebas, la corte llegó a esta conclusión: Google es un monopolio y actúa de forma de mantener ese monopolio”.

“Los acuerdos de distribución firmados por Google (...) impiden a sus rivales competir” contra la firma californiana, justificó en su decisión, en el marco del juicio presentado por el Departamento de Justicia de EE. UU. a la empresa el año pasado.

En ese sentido, el juez explicó que la tecnológica ha violado la sección 2 de la Ley Sherman al mantener prácticas monopolística en servicios de búsqueda y publicidad general. Esta norma declara ilegal monopolizar, conspirar para monopolizar o intentar monopolizar un mercado de productos o servicios.

El juez señaló además en su dictamen que el “comportamiento anticompetitivo” de Google “debe detenerse”. En concreto, concluyó que los acuerdos exclusivos de Google con Apple y otras empresas clave en el ecosistema móvil son anticompetitivas.

Destacó también que la empresa ha cobrado precios elevados en la publicidad en búsquedas que reflejan su poder de monopolio en las búsquedas.

De acuerdo a The New York Times, el fallo no incluye sanciones para Google, pero el juez Mehta tendrá que decidir ahora eso, lo que podría obligar a la empresa a cambiar su forma de operar o incluso vender parte de su negocio. Sin embargo, se espera que la empresa apele la decisión y se demore el proceso sancionatorio.

El Departamento de Justicia presentó la demanda el año pasado y argumentó que Google ha gastado anualmente más de 20.000 millones de dólares para eliminar a la competencia, lo que los convierte en un monopolio ilegal, mientras que Google defendió que su posición en el mercado se debe a que es mejor que sus rivales tecnológicos.

Gran parte del juicio, que comenzó en setiembre de 2023, giró en torno a la pregunta de si la posición de Google en el mercado se debe a los contratos que tiene con empresas como Apple para ser el motor de búsqueda predeterminado en teléfonos inteligentes y ordenadores.

Con información de AFP y EFE