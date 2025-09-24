Jubilación de octubre: ¿A partir de qué día paga BPS y en dónde se puede cobrar?

Montevideo Portal
El Banco de Previsión Social (BPS) brindó la información de cómo será el calendario de pagos del mes de octubre. La fecha varía entre Montevideo y el interior del país, y depende de la modalidad de pago asignada.
Beneficiarios en Montevideo
Oficinas centrales del BPS: desde el jueves 2 de octubre hasta el jueves 23 del mismo mes de 2025.
Depósito en cuenta bancaria o instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES): jueves 2 de octubre de 2025.
Cobro a través de empresas contratistas: desde el lunes 6 de octubre hasta el lunes 23 de octubre de 2025.
Beneficiarios en el interior del país
Giras de pago del BPS: desde el viernes 3 de octubre hasta el miércoles 8 del mes de octubre de 2025.
Depósito en cuenta bancaria o instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES): jueves 2 de octubre de 2025.
Cobro a través de empresas contratistas: desde el lunes 6 de octubre hasta el lunes 23 de octubre de 2025.
Por consultas sobre casos particulares, entrá al siguiente enlace.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]