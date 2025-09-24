Locales

Jubilación de octubre: ¿A partir de qué día paga BPS y en dónde se puede cobrar?

El Banco de Previsión Social (BPS) brindó la información de cómo será el calendario de pagos del mes de octubre. La fecha varía entre Montevideo y el interior del país, y depende de la modalidad de pago asignada.

Beneficiarios en Montevideo

Oficinas centrales del BPS: desde el jueves 2 de octubre hasta el jueves 23 del mismo mes de 2025.

Depósito en cuenta bancaria o instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES): jueves 2 de octubre de 2025.

Cobro a través de empresas contratistas: desde el lunes 6 de octubre hasta el lunes 23 de octubre de 2025.

Beneficiarios en el interior del país

Giras de pago del BPS: desde el viernes 3 de octubre hasta el miércoles 8 del mes de octubre de 2025.

Depósito en cuenta bancaria o instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES): jueves 2 de octubre de 2025.

Cobro a través de empresas contratistas: desde el lunes 6 de octubre hasta el lunes 23 de octubre de 2025.

Por consultas sobre casos particulares, entrá al siguiente enlace.

