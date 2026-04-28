Contenido creado por Mateo Aguerre
Policiales

Como sí nada

Juan Lacaze: entraron al súper por la ventana y llevaron US$ 10 mil en cheques y efectivo

Los delincuentes se robaron dinero, cajas fuertes y electrodomésticos.

28.04.2026 16:23

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2026-04-28T16:23:00-03:00
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Dos delincuentes ingresaron a un supermercado en la localidad de Juan Lacaze, departamento de Colonia, y robaron US$10.000.  

Los delincuentes se llevaron dinero en efectivo, cheques, equipos electrónicos y dos cajas fuertes, informó el medio local Helvecia.

En un registro de las cámaras de seguridad, se ve a los ladrones ingresando al supermercado, mientras un tercer involucrado habría colaborado en la fuga.

En el lugar trabajaron efectivos policiales de Juan Lacaze, junto a la Policía Científica, que relevaron indicios y analizan las pistas con el objetivo de identificar a los responsables.

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