Juan Lacaze: entraron al súper por la ventana y llevaron US$ 10 mil en cheques y efectivo

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Dos delincuentes ingresaron a un supermercado en la localidad de Juan Lacaze, departamento de Colonia, y robaron US$10.000.
Los delincuentes se llevaron dinero en efectivo, cheques, equipos electrónicos y dos cajas fuertes, informó el medio local Helvecia.
En un registro de las cámaras de seguridad, se ve a los ladrones ingresando al supermercado, mientras un tercer involucrado habría colaborado en la fuga.
En el lugar trabajaron efectivos policiales de Juan Lacaze, junto a la Policía Científica, que relevaron indicios y analizan las pistas con el objetivo de identificar a los responsables.
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