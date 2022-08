Juan Gómez sobre el pasaporte a Marset: la semana próxima Fiscalía definirá si abre causa

Judiciales

El fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, no ha recibido aún las actas de la interpelación a los ministros de Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, acerca de cómo y por qué se le entregó un pasaporte uruguayo al narco Sebastián Marset.

Gómez aseguró que no tiene apuro y que, si bien aún no ha podido revisar con detenimiento lo dicho en el Parlamento, prevé tener una postura en breve. “La semana que viene definiremos cuál será el camino que tomará la Fiscalía”, anticipó en el programa Arriba Gente, de Canal 10.

“Nadie habló en principio de una violación a la normativa que rige”, dijo, aunque aclaró que “con mucha prudencia y mucha calma hará el análisis”, sin “plazo que constriña a tener una respuesta inmediata”.

“Reitero: la postura de la Fiscalía será dentro de la prudencia, dentro de la ley, dentro del equilibrio que debemos tener. No podemos dejarnos llevar por apresuramientos”, dijo entonces Gómez, que se mostró contrario a “judicializar todo lo político”. “Con eso no estoy diciendo que no pueda haber situaciones aptas para disponer de una investigación penal, pero no soy apresurado cuando no leí con atención los argumentos que se usaron en la interpelación”, expresó.

El objeto de análisis será “el procedimiento por el cual se le otorgó el pasaporte”, especificó. “No son hechos habituales y por eso mismo queremos analizarlo con mucho detenimiento. No se trata de personas que se vayan a evadir eventualmente de una investigación; son personas notorias”, añadió, en referencia a los funcionarios y políticos involucrados.

Y luego afirmó: “No queremos prestarnos a un circo de que todo se investiga por simplemente decir que estamos investigando. Si vemos elementos serios razonables para hacer una investigación, lo vamos a hacer como corresponde”.

Triunvirato no

Más adelante en la entrevista, Gómez se refirió a su carácter de subrogante en el puesto y a la posibilidad de que se establezca en Fiscalía un triunvirato para la dirección.

“Sería bueno que tengamos las autoridades de una institución tan importante claramente definidas. No se trata de Juan Gómez, que es un laburante, que esté o no esté; se trata de que la organización esté determinada”, planteó.

Entonces se refirió a las “soluciones” que han surgido desde el sistema político, como la de que al fiscal de Corte lo acompañen otras dos personas al mando de la institución.

“Estas soluciones no son las mejores”, aseveró entonces. “Habrá 50 personas más aptas que yo”, opinó, pero “el triunvirato no es una buena opción”. E insistió: “Exigiría que reflexionaran sobre lo que significa realmente la vida de la Fiscalía General de la Nación. Un triunvirato no funcionaría, en mi opinión no”.

Como ejemplo mencionó que en la sede “ni siquiera hay espacio para instalar un despacho”, pero más allá de eso cuestionó “cuál sería la función de tres personas” y cómo se distribuirían los temas entre los jerarcas. “No cambiaría absolutamente nada”, consideró.

Son “aparentes parches a una situación que es responsabilidad del sistema político”, concluyó.

Homicidios y violencia

En relación con los homicidios acumulados en los últimos días, Gómez afirmó que es “una situación que llama poderosamente la atención”.

“Nos ocupamos desde nuestro ámbito para tener respuestas a esa situación”, aseguró luego, aunque admitió que “pueda haber alguna demora” con las víctimas, lo cual atribuyó a la escasez de recursos.

Si bien reconoció que en esta Rendición de Cuentas se le asignan más fondos a la Fiscalía, algo que no ocurría desde hace tiempo, esos recursos “no colman las necesidades”.

