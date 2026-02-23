Juan Castillo sobre impuesto del 1%: “Hay que seguir dando la discusión”

Entrevistas

Por Gonzalo Charquero

Juan Castillo, ministro de Trabajo, fue por años un referente del movimiento sindical. Fue también secretario general del Partido Comunista y un referente en cada discusión interna que llevó adelante el Frente Amplio.

Este 1° de marzo, Castillo cumple su primer año al frente de la cartera, donde antes había sido director nacional de Trabajo, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. En entrevista con Montevideo Portal, el jerarca abordó temas vinculados a las relaciones laborales, pero también algunos de los debates internos que tiene el oficialismo en este período, como el impuesto al 1% más rico, algo que, según entiende, deberá continuar en discusión durante este 2026.

“Nosotros creemos que efectivamente el debate hay que mantenerlo, que hay que seguir dando la discusión. No estamos colocando en la propuesta una iniciativa que tenga que tratar de aprobarse el mes que viene, o que a fin de año se le dé forma. Estamos colocando una propuesta. La gran pregunta es: ¿es o no es justo que los sectores más ricos, los sectores millonarios del país, aporten más con un objetivo concreto, que es la disminución de la pobreza infantil? ¿Es o no es una gran demanda, un gran problema que tiene el Uruguay y la humanidad en torno a la pobreza instalada en las niñas, niños y adolescentes de nuestro país? Bueno, ¿será este el mecanismo? ¿O será que se genere o que se busque la alternativa en la propuesta del debate? Eliminando administrativamente la discusión, no se va a resolver el tema. Hay una iniciativa, hay una propuesta concreta y, por parte de muchas de las acciones del Estado, está la necesidad de tener más recursos para llevar políticas sociales que hagan tener una sociedad más justa y solidaria”, dijo el ministro.

Castillo remarcó también que la discusión “está plasmada en una parte dentro de las bases programáticas del Frente Amplio, que establecen en los capítulos financieros la necesidad de seguir buscando mecanismos de redistribución impositiva o tributaria que permitiera una mejor distribución de la riqueza”. “Más o menos con estas letras dice un inciso claro y concreto de las bases programáticas”, remarcó.

El ministro ubicó el debate en el marco de los planteos presupuestales de la fuerza política, en parte a partir de lo aprobado el año pasado, pero como un escenario de debate posterior en línea con mayor generación de recursos.

“Hoy tenemos los dos escenarios planteados: un presupuesto aprobado que cambió algunas formas de recaudación, que incorpora entre 400 y 500 millones de dólares—hay distintas cifras que se manejan entre las posibilidades de recaudación—, y el debate instalado en movimientos sindicales, en movimientos populares, en sectores de la izquierda, en torno a seguir discutiendo y debatiendo la necesidad de incorporar una tributación nueva, un impuesto nuevo del 1%”, dijo.

Consultado sobre qué evaluación hacía de la situación en Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Castillo expresó “absoluta preocupación y rechazo a las acciones de la injerencia de un estado dentro del otro, al no respeto de la soberanía ni al principio de autodeterminación”.

“Son tres elementos que han sido violados, que venían siendo amenazados, que venían siendo una forma de todos los días colocarlo en el debate, pero acá ha pasado la práctica a partir del 3 de enero con ese atentado con armas y con militares adentro de un país soberano, llevándose secuestrado al presidente de la república y a su esposa. O sea, esto nosotros tratamos de no personalizarlo. No es un problema solo de Venezuela, ni es un problema solo de su presidente, ni es un problema de Maduro. Es un problema de cómo defendemos la soberanía, cómo reivindicamos un objetivo que se habían marcado todos los gobiernos, que se habían escrito de hace muchos años atrás en torno a reivindicar a América Latina como una zona de paz, que ha sido violentado por el gobierno de los Estados Unidos, y a condenar el hecho en forma concreta. Lo hacemos pensando en que la invasión o la acción política y militar de un país como los Estados Unidos, en cualquier país de América, es hacia todos nosotros”, apuntó.

Ante la pregunta de qué debería pasar con Maduro de aquí en más, Castillo dijo que Estados Unidos “lo que tiene que hacer es darle la libertad, porque no corresponde que un país haga eso”. “Luego será un problema de los venezolanos. Si nosotros hablamos de un principio de determinación, tiene que ser en serio”, sumó.

Y añadió: “Pero en este momento lo que estamos hablando es de una acción que no corresponde a una injerencia violenta por las armas, que dejó muertos y heridos, que trajo consecuencias, pero además que rapta, secuestra a un presidente de la república. Esa va a ser la tónica con que se va a regir. Este es el nuevo orden mundial que va a asistir cuando no le gusta una potencia mayoritaria ingresa al otro país y toma las mismas acciones. Luego veremos los mecanismos, pero primero la expresión solidaria con el pueblo venezolano, con el pueblo cubano y con el pueblo colombiano, con los pueblos de América; nuestra expresión solidaria, el rechazo del tipo de práctica, y después ver los mecanismos que siguen para adelante”.

“El perfil de negociador” y “yo no voy a cambiar”

En referencia a su primer año en el rol como ministro de Trabajo, y a cómo convive esa tarea con la de haber sido por años un referente del movimiento sindical, Castillo dijo que, pese a los diferentes roles que ha ocupado, “siempre” buscó tener un perfil negociador.

“Esto ha sido parte de mi tarea de casi toda la vida, de estar vinculado a la negociación colectiva, a las situaciones conflictivas. El perfil de negociador, que me sale natural, de la constante búsqueda de consensos a la hora de resolver diferencias en el mundo del trabajo, hace que yo me sienta cómodo en cualquiera de las tareas que he llevado durante mi vida. El perfil que he asumido en mi vida ha sido de búsqueda de acuerdos, búsqueda de consenso y de ser negociador. Por tanto, yo siento, sí, que las responsabilidades son distintas y no es lo mismo responder ante la central sindical o ante el sindicato que responder frente a un gobierno. Y acá, antes que nada, yo tengo que estar sujeto a quien me convocó. Y el que me convocó fue el principal de los electos en Uruguay, que es el presidente de la República, y a él rindo cuentas. Y estaré haciendo la tarea mientras el presidente crea que estoy cumpliendo lo que su estrategia define. Ahora, yo no voy a cambiar, no voy a ser una persona distinta. Prefiero dar un paso al costado antes”, señaló.

“No tenemos los funcionarios que se necesitan para salir a inspeccionar más”

En cuanto a los temas vinculados de forma directa al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en relación a grupos de trabajadores que han denunciado distintas condiciones de esclavitud, Castillo dijo que la Inspección de Trabajo se mantiene “en alerta” para “que se respete el derecho de los trabajadores en todos los ámbitos”. Aunque, del mismo modo, apuntó que la entidad no cuenta con todos los recursos que necesitaría “para salir a inspeccionar más”.

“No tenemos todos los funcionarios que necesitamos y todos los recursos que se necesitarían tener para salir a inspeccionar más”, sostuvo. “Como mínimo, hoy tendría que ser 150 inspectores, y no llegan a 90”, señaló.

“El tema es que a veces lo que ocurre es que se divulga mucho a partir de las redes sociales, se hace público en qué condiciones están los trabajadores, y obviamente que la reacción del que denuncia es porque esto le impacta, porque quiere hacer llegar esa denuncia, porque la quiere amplificar. Pero no hace otra cosa que alertar al que está haciendo esa explotación de trabajador. Y cuando llegan los inspectores, resulta que, si la denuncia era que estaban trabajando descalzos, todos tienen zapatos nuevos. Si estaban trabajando sin cascos, todos tienen cascos nuevos. Bueno, nos ha ocurrido varias veces”, apuntó.

Sobre las acciones para disminuir las muertes en siniestros laborales, y en particular en las obras de construcción, Castillo dijo que la cartera inició el año pasado una campaña con talleres en diferentes departamentos y que “los primeros resultados marcan de que ha sido paulatinamente regresiva la cantidad de accidentes laborales que habíamos tenido y la cantidad de fallecidos”.

Regulación sobre las ocupaciones

El ministro de Trabajo también respondió sobre el cambio que promueve la cartera a la regulación de las ocupaciones en los lugares de trabajo.

“Nosotros en su momento preparamos un informe para Presidencia de la República e hicimos una propuesta de corregir ese decreto, de tener otra redacción. Esta cuestión está en manos del presidente, de ver en qué momento se firma eso, si mereciera hacer alguna consulta jurídica o alguna nueva consulta. Pero eso ya está en poder de la Presidencia de la República. Mientras tanto, lo que hacemos nosotros es igual seguir buscando un mecanismo para que, antes de que llegue la represión al que está haciendo alguna medida, llegar nosotros y ofrecer ámbitos de negociación. Y en la inmensa mayoría de los casos ese es el resultado. Bueno, hasta ahora todo en los casos de algún tipo de normativa que violenta lo existente dentro de la LUC, nosotros tratamos de ofrecer un ámbito de negociación y que ese sea el mecanismo por el cual se levante esa medida”, señaló.

