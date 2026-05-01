Juan Castillo por 1° de mayo: qué dijo por reducción de jornada laboral y avance de la IA

El ministro de Trabajo y Seguridad Social protagonizó este viernes 1° de mayo una cadena nacional de radio y televisión, donde señaló la apuesta del gobierno por el proyecto de Ley de Empleo Integral para “ampliar derechos con las herramientas del presente”, en un mensaje donde también aludió a la discusión sobre la reducción de la jornada laboral.

Según dijo, la iniciativa sobre empleo “apunta a que los sectores históricamente postergados —los jóvenes, mujeres jefas de hogar, trabajadores mayores de 50 años o personas con discapacidad— tengan una inserción real al mundo del trabajo, con subsidios al salario, formación articulada y certificación de competencias”.

Sobre la reducción de la jornada laboral, sin nombrarla de forma explícita, el ministro dijo que el gobierno remarcó dispuesto a dar el debate.

“Mirando hacia adelante, sabemos que se abren nuevos debates, entre ellos cómo organizamos el tiempo de trabajo y de descanso en nuestras sociedades. Esta discusión es la misma que el movimiento obrero dio en el Siglo XIX, hoy en una forma nueva. No la vamos a eludir”, dijo.

“Sabemos también cómo avanzar, con diálogos, con acuerdos, con responsabilidad y vocación de justicia, porque los derechos se construyen entre todos”, apuntó.

Al inicio del mensaje, el ministro se había referido a “un mundo en transformación, atravesado por cambios tecnológicos, incertidumbres y nuevas tensiones que obliga a repensar nuestras herramientas”.

“Mientras la automatización avanza, el trabajo por plataformas y la inteligencia artificial ya inciden en cómo se contrata, se organiza y se evalúa el trabajo”, dijo.

Castillo también apeló a las cifras, al señalar que Uruguay cerró el 2025 con una tasa de empleo del 60%, un desempleo del 7% y 26 nuevos puestos de trabajo. En tanto, señaló que el 75% de los puestos creados fueron ocupados por mujeres, lo que llevó a alcanzar “la tasa de empleo femenino más alta de la historia”.

“Son datos alentadores, pero aún falta. La brecha de empleo entre hombres y mujeres siguen en 16 puntos, la brecha salarial de género ronda el 21%. El 70% de los hogares pobres tiene jefatura femenina”, dijo.

En el plano de las cifras, también dijo que el año anterior culminó con un 93% de las mesas de Consejos de Salarios cerradas.

En cuanto a accidentes laborales mortales, sostuvo que hubo una reducción de 13 en el primer trimestre de 2025 a seis en el mismo período de este año.