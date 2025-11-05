Joven uruguayo fue condenado por intentar ingresar a Mallorca con varios kilos de cocaína

Internacionales

Un joven de nacionalidad uruguaya fue condenado, en las últimas horas, a seis años de prisión en España por haber intentado ingresar a la isla de Mallorca con varios kilos de cocaína en su equipaje.

Según informaron medios locales, el hombre, de 20 años, había llegado al aeropuerto de Son Sant Joan el pasado 19 de marzo en un vuelo procedente de São Paulo, Brasil.

Durante el control aduanero, los agentes detectaron irregularidades en su equipaje y encontraron varios paquetes con cocaína ocultos en un doble fondo de la valija.

En total, las autoridades incautaron entre cuatro y seis kilos de droga de gran pureza. El joven fue detenido en el momento y conducido a prisión preventiva, en la cual estuvo hasta la celebración de la audiencia en la que se dictó la sentencia.

El tribunal lo condenó por un delito contra la salud pública y además le impuso el pago de una multa de 131.971 euros. Durante la audiencia, el acusado reconoció los hechos y aceptó la condena propuesta por la Fiscalía, lo que evitó la celebración de un juicio con prueba.

De acuerdo con lo publicado por la prensa española, el uruguayo transportaba la droga en doce paquetes ocultos y su destino final era la isla balear. La sentencia ya quedó firme tras su conformidad con la pena.

Con información de EFE.

