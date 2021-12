Joven uruguayo en Texas envía cartas y 15 USD a migrantes en centros de detención de EE.UU

Curiosidades

Carlos Eduardo Espina nació en Montevideo, de padre uruguayo y madre mexicana, y a sus cinco años de edad se mudó a Texas, Estados Unidos, donde se crio.

Hoy, a sus 23 años, es un activista y un creador de contenido que usa sus redes sociales (donde lo siguen más de 2.5 millones de personas) y su esfuerzo para luchar por los derechos de los inmigrantes en el país donde vive.

De cara a la Navidad, Espina envió cartas y dinero a migrantes que están detenidos en los centros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (más conocido por sus siglas en ingles: ICE).

Según cuenta, envía una suma de 15 a aquellas personas que le expresan la difícil situación que viven dentro de esos centros, donde a pesar de que les permiten trabajar, apenas ganar un dólar al día. El panorama es más complicado aún si se tienen en cuenta que dentro de estos lugares, todo les cuesta dinero a los migrantes detenidos, desde el jabón y los suplementos básicos, hasta las llamadas, para las cuales se les cobran entre 25 y 75 centavos, incrementando el precio si se trata de conversaciones de larga distancia. Espina explica que el teléfono es lo que más usan los migrantes, ya sea para llamar a sus familiares y amigos como a abogados que los pueden ayudar en su situación.

"Imaginate una prisión regular, pero la única diferencia es que en vez de estar ahí por cargos criminales, estas por cargos migratorios. Muchas veces ni tienen algun cargo, simplemente están cumpliendo un proceso", comentó el joven.

"La diferencia y lo que hace la situación más difícil a mucha gente es que cuando vos estás condenado a algún crimen, te ponen un sentencia de tres años, o de cinco o lo que sea y la tienes que cumplir, pero por lo menos sabes que que en tres años puedes estar afuera, pero con Inmigración hay una incertidumbre, porque la gente que está ahí no ha sido acusada, no tiene ningún cargo y no tiene sentencia fija, ellos salen cuando los dejan salir, ya sea que sean deportados o que los dejen ir con un familiar en EEUU", añadió.

El joven cuenta que su iniciativa de ayuda a estos migrantes comenzó cuando un amigo suyo, originario de Belice, tuvo que estar en uno de estos centros en 2019. "Yo le mandaba a mi amigo, lo poco que tenía, pero fue creciendo más y más la iniciativa. Empecé a usar las redes sociales, compartía algunas cartas, sin la información obviamente, y mucha gente empezó a pedir si podían ayudar", comentó y explicó que fue en ese momento que abrió su sitio web migrantesdetenidos.org, donde hoy se puede colaborar o anotarse para ser voluntario. "Yo tengo una lista de los detenidos, donde están y como contactarlos y lo que hago es compartirla con los voluntarios por si quieren escribirles", dijo.

SI bien el envío de dinero se da todo el año, explicó que en este tiempo busca mandar "un poco más", valiéndose a su vez de lo que pueda recaudar con la ayuda de sus seguidores en redes sociales, dado que es "una época muy especial" al ser navidad una fiesta asociada con la familia y los seres queridos, en la que los migrantes buscan el consuelo de contactarse con los suyos por medio de las llamadas telefónicas.

Hoy, Espina estudia en la Universidad de Nevada en Las Vegas, más precisamente en su escuela de Derecho, tras haberse graduado del prestigioso Vassar College en 2020 con un grado en Ciencias Políticas. Su objetivo es poder convertirse en abogado especializado en migración, de forma que la ayuda que pueda proveerles a los cientos de latinoamericanos que están en estos centros de reclusión, de una ayuda aun mayor de la que hoy puede darles.