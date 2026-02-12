Internacionales

Joven trans con antecedentes por salud mental: la autora de la masacre que enluta a Canadá

Las autoridades canadienses identificaron a la presunta autora del tiroteo mortal que dejó como saldo diez personas muertas (entre ellas la agresora) y 25 heridas.

El hecho ocurrió en de Tumbler Ridge, localidad rural cercana a las Montañas Rocosas con unos 2.400 habitantes.

La atacante fue identificada como Jesse Van Rootselaar, una joven trans de 18 años residente en la localidad

El subcomisionado Dwayne McDonald, agente al mando de la Real Policía Montada de Canadá en Columbia Británica, señaló en conferencia de prensa que la joven “abandonó hace aproximadamente cuatro años” la escuela en la que se produjo parte del tiroteo, por lo que “no estaba asistiendo actualmente”.

También indicó que la policía había visitado la “residencia de Van Rootselaar en múltiples ocasiones a lo largo de los últimos años, tratando asuntos de salud mental respecto a la sospechosa”. La visita más reciente ocurrió durante la “primavera del año pasado”, por “preocupaciones sobre la salud mental”. “Puedo decir que, en diferentes ocasiones, la sospechosa fue aprehendida para evaluación y seguimiento”.

Según información recogida por CNN, en una ocasión se incautaron armas de fuego en la vivienda, que posteriormente fueron devueltas tras una solicitud formal.

Consultado sobre si Van Rootselaar era una mujer transgénero, McDonald afirmó que la policía la identifica “como que eligió ser identificada en público y en redes sociales”.

“Puedo decir que Jesse nació biológicamente como hombre y que aproximadamente hace seis años comenzó su transición a mujer y se identificaba como mujer, tanto social como públicamente”. Añadió que los investigadores no manejan datos que indiquen que enfrentó “acoso escolar” vinculado a su transición.

El jefe policial también informó que entre las víctimas se encuentran la madre y el hermanastro de la sospechosa.

De acuerdo con McDonald, la Policía recibió las primeras alertas del tiroteo a las 13:20 hora local del martes y dos minutos después los agentes llegaron a la escuela. “Según se aproximaban a la escuela, se realizaron disparos en su dirección. Los agentes entraron en la escuela en pocos minutos para localizar la amenaza. Se localizó muerto a un individuo que se confirmó que era la tiradora con lo que parecen ser heridas de bala autoinfligidas”.

En el lugar se recuperaron dos armas de fuego: un rifle y un arma corta modificada. La sospechosa había tenido previamente una licencia de armas válida, que posteriormente caducó.

La investigación continúa en curso.