Joven se lanzó al río Uruguay tras una discusión familiar; hallaron el cuerpo días después

La Prefectura de Concordia, en colaboración con la Prefectura de Salto, halló este martes el cuerpo sin vida de un joven argentino de 22 años que se había lanzado a las aguas del río Uruguay el pasado viernes.

Según adelantó el medio salteño Diario Cambio, las autoridades comenzaron la búsqueda tras reportarse la desaparición del hombre, quien se habría arrojado al curso de agua tras mantener una discusión familiar.

Fuentes de la Armada Nacional informaron a Montevideo Portal que el padre de la víctima había manifestado que su hijo se encontraba en estado de ebriedad la última vez que había sido visto y que solía frecuentar la orilla del río.

La búsqueda del joven se concentró en la zona cercana al ex Frigorífico Yuquerí, ubicado aproximadamente a siete kilómetros al sur de la ciudad de Concordia.

Finalmente, sobre las 16 horas de este martes, los prefectos argentinos lograron localizar el cadáver del joven.

