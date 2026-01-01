Policiales

Joven se desvaneció en la Laguna Merín y pese a los esfuerzos de las autoridades falleció

Montevideo Portal

Un hombre de 26 años falleció este jueves luego de desvanecerse en el balneario de Laguna Merín.

sobre la hora 12:55, personal de Prefectura recibió un pedido de auxilio por parte de personas que se encontraban en el lugar, alertando que un joven se había descompensado. Los efectivos concurrieron de inmediato en un cuatriciclo y solicitaron una ambulancia. Ante la demora del móvil de emergencia, los policías comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y trasladaron al hombre a la policlínica de Laguna Merín, informó Prefectura.

Posteriormente, el joven fue derivado en ambulancia al hospital de Río Branco (Cerro Largo), donde se constató su fallecimiento. La Fiscalía fue informada de lo ocurrido y dispuso la intervención de un médico forense, además de continuar con las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

Montevideo Portal