Policiales

Joven que mató a anciano en Punta del Este está detenido; declarará ante la Fiscalía

El joven de 22 años que atropelló a un anciano de 78 en Punta del Este, que murió después del siniestro, fue detenido en la noche del pasado jueves y será trasladado a la fiscalía de Maldonado, donde declarará en las próximas horas, según informó la Jefatura de ese departamento.

El anciano caminaba por la rambla Claudio Williman, a la altura de la parada 38 de la playa Mansa, cuando fue atropellado por un automóvil que perdió el control.

El vehículo era conducido por un joven de 22 años que circulaba bajo los efectos del alcohol. Tras el siniestro, la Policía se hizo presente en el lugar y realizó la espirometría correspondiente, la cual arrojó un resultado positivo.

De acuerdo con la información primaria, el conductor perdió el dominio del vehículo y, en un intento por evitar que el auto se dirigiera hacia la zona de la playa, realizó una maniobra brusca hacia el lado de los edificios.

Producto de este movimiento, el vehículo volcó y se arrastró varios metros sobre la acera —según se aprecia en las imágenes publicadas por el periodista Marcelo Umpiérrez—. En su trayectoria, el auto terminó impactando violentamente contra el peatón.

Como consecuencia del choque, el anciano quedó atrapado entre el hormigón y la estructura del vehículo. El impacto le provocó lesiones de entidad, entre las que se confirmaron fractura de cadera y pérdida de conocimiento.