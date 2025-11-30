Curiosidades

Joven peruano narró la final de la Copa Libertadores desde un cerro de Lima

Un joven peruano conocido como Pol Deportes, narró la final de la Copa Libertadores disputada entre los equipos brasileños Palmeiras y Flamengo, desde lo alto de un cerro como si estuviera en la cabina de prensa del recinto.

Pol Deportes viajó 18 horas desde la ciudad de Andahuaylas hasta Lima, donde se disputó el encuentro, para poder relatar.

El joven de 15 años no pudo entrar al estadio, pero igualmente cumplió su sueño de narrar el partido en vivo a su manera.

De acuerdo con Enlínea.pe, el adolescente sueña con relatar un partido de la selección peruana en la televisión y su historia es emocionante, trabajo desde niño en una chacra para apoyar a sus padres.

Pol, no solo relató la final, sino que además hizo entrevistas con hinchas de ambos equipos antes del partido en las afueras del estadio.

Su video acumuló 1 millón y medio de visitas en TikTok y actualmente cuenta con 60.000 seguidores en la plataforma. Durante la transmisión en vivo llegó a tener a 4700 espectadores en simultáneo.

