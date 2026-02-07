Policiales

Joven falleció tras chocar en moto contra un ómnibus en La Unión; habría cruzado con roja

Un joven de 24 años murió este viernes por la mañana luego de verse involucrado en un accidente de tránsito con un ómnibus de la empresa Cutcsa, en la intersección de las calles Joanicó y Comercio, en el barrio La Unión, en la ciudad de Montevideo.

Según informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales, el siniestro ocurrió sobre las primeras horas del día. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un ómnibus con destino a Punta Carretas estaba detenido y obstruyendo el tránsito.

A pocos metros, se encontraba el motociclista tendido en el piso junto a su vehículo. El joven llevaba puesto el casco y presentaba sangrado a la altura de la boca. Según se informó, una unidad de emergencia médica fue convocada de inmediato y, tras asistirlo, el personal confirmó que el motociclista había fallecido a raíz de un politraumatismo grave.

De acuerdo al testimonio de la conductora del ómnibus, el vehículo circulaba por calle Comercio y cruzaba con luz verde hacia la avenida 8 de Octubre cuando sintió un impacto en la rueda delantera del lado del conductor. Al detenerse, advirtió que una motocicleta había quedado caída en la vía pública, por lo que dio aviso a la Policía.

En el lugar se realizaron pericias y se dispuso el relevamiento de cámaras de videovigilancia de la zona, además de la localización de testigos, con el objetivo de esclarecer cómo se produjo el accidente.