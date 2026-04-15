Joven estaba pintando una casa y le dieron un balazo en la cara; está grave en CTI

Montevideo Portal
Un hombre fue atacado a balazos en la tarde de este miércoles, mientras realizaba tareas en un domicilio.
El joven, de 27 años, se encontraba pintando la fachada de un hogar ubicado en la intersección de las calles Japón y Turquía, en el barrio Cerro de Montevideo.
La víctima se encontraba en una escalera, mientras realizaba las tareas. En determinado momento, una moto se acercó al lugar, y su ocupante comenzó a efectuar disparos contra el hombre, informó Telemundo y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales.
Durante el hecho, el joven bajó rápidamente de la escalera y se escondió dentro de la casa, aunque una bala impactó en su cara.
Una vez que el ataque finalizó, fue trasladado al Hospital del Cerro y posteriormente derivado al Hospital Maciel, donde se encuentra en estado grave internado en CTI.
Las actuaciones correspondientes son llevadas a cabo por el Área de Investigaciones de Zona IV y el Departamento de Homicidios. La víctima cuenta con antecedentes por homicidio en grado de tentativa.
Además, su padre fue asesinado a tiros hace aproximadamente un año.
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