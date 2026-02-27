Joven está grave por chocar su moto y provocar que un auto volcara en la Interbalnearia

Montevideo Portal
Un auto que era conducido por una mujer de 40 años volcó en la tarde de este viernes luego de que impactara contra una moto.
El accidente ocurrió en el kilómetro 27 de la ruta Interbalnearia, en la intersección con la calle Cerro Pan de Azúcar.
El auto transitaba por la ruta de este a oeste y, al intentar ingresar a Cerro Pan de Azúcar, impactó contra la moto, que era manejada por un joven de 19 años.
Tras el choque, el auto se dio vuelta. El conductor del birrodado sufrió un "politraumatismo grave" y fue trasladado al Hospital de Clínicas.
La mujer que manejaba el auto resultó ilesa; se le hizo una espirometría que resultó negativa.
