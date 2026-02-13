Policiales

Joven de 29 años falleció al chocar con camión: iba por carril Solo Bus y no llevaba casco

Un motociclista de 29 años falleció tras protagonizar un siniestro de tránsito con un camión en la intersección de avenida Italia y Valencia, en el barrio Malvín, en Montevideo.

El hecho ocurrió a las 15:35 de este viernes 13 de febrero, según detalla el parte policial. De acuerdo con los registros de las cámaras de videovigilancia, ambos vehículos circulaban por avenida Italia en dirección este; el camión lo hacía en el carril central y, al accionar el señalero derecho para girar hacia la calle Valencia, “no advirtió la presencia de la motocicleta, que circulaba por el carril Solo Bus”.

En consecuencia, la moto impactó en la parte trasera del camión, su conductor perdió el dominio, cayó al pavimento y se golpeó la cabeza contra el cordón de la vereda.

“Cabe señalar que el conductor de la moto no llevaba colocado el casco, sino que lo transportaba en uno de sus brazos”, detalla el documento.

Una emergencia médica concurrió al lugar y constató el fallecimiento del hombre.

Asimismo, acudió Policía Científica para “realizar las actuaciones correspondientes”. Al mismo tiempo, un equipo de tránsito de la Intendencia de Montevideo realizó la espirometría al conductor del camión, que arrojó resultado negativo.