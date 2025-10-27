Locales

Joven de 25 murió tras chocar con un camión en ruta de salida de Montevideo: hay desvíos

Una joven de 25 años murió en la mañana de este lunes 27 de octubre en el kilómetro 14,5 de la ruta 5, a la altura de Montevideo, informó la Dirección Nacional de Policía Caminera.

Según la información primaria, la mujer manejaba una camioneta por la ruta 5 de sur a norte cuando, por causas a establecer, colisionó por alcance de atrás con un camión que se dirigía en el mismo sentido.

El camión era conducido por un hombre de 51 años, que resultó con espirometría cero, y fue diagnosticado como politraumatizado.

La ruta está “totalmente cortada”, informó Caminera. Quienes transiten por allí deberán desviarse por camino La Redención, para volver a tomar la ruta 5 sobre la intersección con la 102.