Joven de 24 años fue condenado por venta de entradas falsas para la Expo Prado

Un joven de 24 años fue condenado por la venta de entradas falsas para la Expo Prado, que se realizó del 5 al 14 de setiembre pasados.

El comunicado de la cartera afirma que se recibieron “varias denuncias” ante la venta de entradas falsas “a través de redes sociales y mensajería”. La Policía inició una investigación y logró identificar así al principal sospechoso.

En el transcurso de la pesquisa se determinó que el hombre usaba un número de celular y perfiles digitales para concretar las transacciones fraudulentas. Además, lo conectaban con “múltiples denuncias anteriores por estafas”, indica el texto difundido.

Luego de ser detenido fue llevado ante la justicia. Así, se lo condenó como autor penalmente responsable de un delito continuado de estafa en reiteración real, con nueve delitos de estafa en reiteración real entre sí.

Se dispuso una pena de 15 meses de prisión, la que cumplirá en régimen de libertad a prueba.

