Joven de 23 años falleció en choque contra camión en Ruta 24

Policiales

Un joven de 23 años murió en la madrugada de este sábado tras un siniestro de tránsito ocurrido a las 05:35 en el kilómetro 10 de la Ruta 24, en el departamento de Río Negro, próximo a la salida de Cortada Ombucito.

Según la información primaria, un camión con zorra circulaba de Norte a Sur a baja velocidad en un tramo de obras con una sola senda habilitada cuando, por causas que se investigan, fue embestido en su parte trasera por una camioneta que transitaba en el mismo sentido.

Tras el impacto, la camioneta salió despedida hacia la faja natural. Su conductor falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El conductor del camión fue trasladado a Nuevo Berlín por una crisis nerviosa.