Joven de 22 años fue detenido con cuatro vehículos robados en su casa

Un joven fue detenido luego de ser hallado con cuatro vehículos hurtados en las inmediaciones de la calle Paunú este miércoles, informó la Jefatura de Montevideo.

El detonante surgió luego de que se activara el localizador de una camioneta que había sido recientemente hurtada. Eso motivó a los efectivos a dirigirse al lugar, donde encontraron a un hombre de 22 años, dueño de la casa, que permitió a los efectivos ingresar a la misma.

Según explicó el joven, él residía allí desde hace tres meses, y desconocía por qué los vehículos se encontraban en el lugar. Además, señaló que la casa se encontraba vendida de palabra a un hombre de 40 años.

Los vehículos eran una camioneta marca Victory, color blanco, matrícula requerida por hurto, con fecha 27/01/2026; un automóvil marca BYD, color negro, requerido por hurto, con fecha 25/01/2026; un automóvil marca Chevrolet Corsa, color negro, el cual carece de motor y ruedas, requerido por hurto, con fecha 25/01/2026; y una motocicleta marca Yumbo, color verde, semidesarmada, presentando daños en el cuadro; el número de motor no coincide con la numeración del cuadro.

Por eso, los efectivos decidieron detener al joven de 22 años, trasladarlo a una dependencia policial y que quede a disposición de la Justicia competente.

