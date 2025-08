Joven de 22 años buscaba trabajo para ayudar a su madre: lo mataron antes de la entrevista

Internacionales

La vida de Ignacio Villagra, un joven cordobés de 22 años, iba a cambiar. Después de haber pasado la primera instancia de una entrevista de trabajo, tendría una segunda, en la que le confirmarían su puesto. Sin embargo, eso no ocurrió: fue encontrado asesinado en el barrio Empalme, de Córdoba, tras un intento de asalto.

Su mamá, Marisa, dio a El Doce TV su testimonio. “El lunes a la noche, mi hijo salió de la casa. Se iba a ver con sus amigos porque antes vivíamos para el lado de la Sabatini, por la Libertad, y él se seguía juntando con sus amigos”, dijo la mujer.

Marisa contó que Nacho, como le decían, estaba “cansado” de su trabajo en una carbonería, por lo que decidió buscar otro trabajo. “Había tenido una entrevista de trabajo el jueves pasado y este martes tenía la entrevista para confirmarlo. Entonces, salió el lunes de casa y me dijo: ‘Mamá, no encuentro mi documento’. Lo encontramos, se fue. Me despidió y me dijo: ‘Mamá, me voy un rato con mis amigos y vuelvo porque mañana tengo que ir a la entrevista de trabajo’”, rememoró la mujer.

Sin embargo, el joven no volvió más. A las 22:00 del lunes, le dijo a su madre que estaba por emprender la vuelta. Ella lo esperó y le volvió a mandar mensajes, pero no obtuvo respuesta. A las 5:00 de la madrugada, la Policía golpeó la puerta de su casa y le dijo que habían matado a su hijo.

“No le robaron nada. Para mí, él no quería que le quiten el celular porque tenía la dirección de la entrevista de trabajo. Tenía $ 500”, dijo Marisa.

La línea de la investigación indica que el joven habría sido abordado por una patota de tres personas. “Calculo que Ignacio se habrá querido resistir, porque tenía el documento y lo tenía que presentar en la entrevista”, indicó la madre.

“Lo único que espero es que se haga justicia, porque mi hijo no era un chico malo. Amaba el fútbol, jugó en dos clubes. Este trabajo, que tanto le gustó, él me decía: ‘mamá, yo te voy a ayudar a vos’. Él vivía conmigo. El lunes lo vi y no volvió más, todavía no me dieron el cuerpo de mi hijo”, expresó la mujer.

Marisa dijo que “Nacho no era malo y no se merecía que le pasara esto”. “Yo le dije que iba a ser su día feliz y mirá lo que pasó”, lamentó la madre.