Joven de 20 años perdió el control de su moto, chocó contra un mojón en Maldonado y murió

Montevideo Portal
En la mañana de este viernes, un joven de 20 años falleció tras perder el control de la moto en la que viajaba e impactar contra un mojón de la ruta. El hecho se dio en la ruta 104 a la altura del kilómetro 8,500, en el departamento de Maldonado.
La Jefatura de Policía departamental informó que un móvil y una emergencia médica se hicieron presentes en la escena y asistieron a la víctima, quien falleció a los pocos minutos pese a los intentos que hicieron los profesionales.
Desde la Policía informaron que no se encontraron terceros vehículos al momento del hecho y que, como hipótesis clara, se estima que el joven chocó contra el mojón y recibió importantes lesiones que lo hicieron fallecer.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]