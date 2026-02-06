Policiales

Joven de 20 años perdió el control de su moto, chocó contra un mojón en Maldonado y murió

Montevideo Portal

En la mañana de este viernes, un joven de 20 años falleció tras perder el control de la moto en la que viajaba e impactar contra un mojón de la ruta. El hecho se dio en la ruta 104 a la altura del kilómetro 8,500, en el departamento de Maldonado.

La Jefatura de Policía departamental informó que un móvil y una emergencia médica se hicieron presentes en la escena y asistieron a la víctima, quien falleció a los pocos minutos pese a los intentos que hicieron los profesionales.

Desde la Policía informaron que no se encontraron terceros vehículos al momento del hecho y que, como hipótesis clara, se estima que el joven chocó contra el mojón y recibió importantes lesiones que lo hicieron fallecer.

