Policiales

Joven de 20 años falleció en siniestro de tránsito en Las Piedras: acompañante está grave

Un motociclista de 20 años falleció y su acompañante de 17 se encuentra en CTI luego de sufrir un siniestro de tránsito en Las Piedras, informó la Jefatura de Canelones.

Según señalaron, el siniestro fatal se dio en la intersección de la Avenida Artigas y Valentín Gómez, luego de que los ocupantes impacten contra una columna de alumbrado por causas desconocidas.

El conductor fue hallado inconsciente en el cantero central, y la emergencia constató el fallecimiento en el lugar. En tanto, el acompañante fue hallado consciente con heridas en el rostro. Fue estabilizado en el lugar, aunque debió ser trasladado a un centro asistencial, y posteriormente derivado al CTI debido a la gravedad de sus heridas.

Policía Científica trabajó en la escena realizando la inspección, relevamiento fotográfico y planimétrico, además de la pericia técnica sobre la motocicleta siniestrada, que quedó caída sobre el cantero, informó la Jefatura.

El hecho está a cargo de la Fiscalía de Las Piedras de 3er Turno.