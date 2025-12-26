Joven alcoholizado rompió árboles y decoración de Navidad en San José; terminó detenido

Policiales

Un joven de 23 años fue detenido en San José de Mayo luego de ser sorprendido rompiendo al menos 14 árboles de Navidad y plantas colocados como decoración urbana en varias calles de la ciudad, informó la Jefatura de Policía de San José.

El hecho ocurrió en la tarde del miércoles 24 de diciembre, cuando efectivos recibieron una denuncia al 911 que alertaba sobre una persona que estaba causando daños en los elementos ornamentales instalados en la zona de Batlle y Ordóñez y 25 de Mayo, en pleno centro de la capital departamental.

Al arribar al lugar, los agentes constataron el daño en al menos 14 árboles navideños colocados en la peatonal y calles aledañas. Paralelamente, otro equipo policial inició un patrullaje para dar con el presunto autor de los hechos.

La búsqueda culminó en la intersección de 25 de Mayo y Zorrilla, donde se identificó a un joven que coincidía con la descripción proporcionada por los denunciantes. Fue detenido e inmediatamente sometido a una prueba de espirometría, que arrojó resultado positivo.

La Policía Científica realizó el relevamiento de los daños ocasionados a los árboles y plantas, y notificó lo sucedido a la Intendencia de San José, que a través de la Dirección de Espacios Públicos presentó la denuncia formal ante las autoridades.

Tras la detención, el caso fue derivado a la Fiscalía de San José, que continuará con las actuaciones judiciales correspondientes para determinar responsabilidades y eventualmente imputar al involucrado.

