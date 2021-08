Joven alcaldesa afgana, Zafira Ghafari: “Vendrán por gente como yo y me matarán”

Internacionales

En 2018 la defensora de los derechos de la mujer Zhafira Ghafari hacía historia en su país, Afganistán. Se convertía en la alcaldesa más joven en asumir el cargo, en la ciudad de Maidan Sharh.

Hoy, con 27 años, teme que le queda poco tiempo de vida. El ingreso de los talibanes a su país implica un terrible dolor principalmente para mujeres y niñas.

"Estoy sentada en casa esperando que vengan. No hay nadie que me ayude a mí ni a mi familia; solo estoy sentada con ellos y mi esposo. Y vendrán por personas como yo y me matarán. No puedo dejar a mi familia. Y de todos modos, ¿a dónde iría?", dijo Ghafari en entrevista con iNews of the Taliban en el Reino Unido.

Desde el inicio de su carrera política ha sido acosada por los talibanes y el Estado Islámico para que renunciara a su cargo como alcaldesa.

En noviembre de 2020 su padre, Abdul Wasi Ghafari, fue asesinado en Kabul presuntamente por talibanes, según contó la joven a The New York Times.

De la misma forma, otras mujeres reconocidas han manifestado que resistirán en su país aunque tengan que morir. Un caso es el de la periodista Haisba Atakpal quien tuiteó "Viviré entre mi gente. No tengo dos pasaportes. Amo este país".