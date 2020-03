Joselo López sobre anuncios de Lacalle: “No creo que dé para grandes movilizaciones”

Locales

El presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (Cofe), José Lorenzo López, fue entrevistado por Telemundo ni bien terminó la conferencia de prensa que brindó el gobierno donde fue consultado por los anuncios que dio el presidente Luis Lacalle Pou.

En primer lugar, dijo que sabían que en el anunció habría algún tipo de modificación en los anuncios de esta noche con respecto a lo que habían dialogado en el mediodía de este jueves.

"Han cambiado las cifras. Da un alivio mayor porque se habla de $80.000 pesos nominales, pero de toda manera es una situación no nos alegra", aseguró. Además, agregó que no están de acuerdo con que se haya hecho una imposición desde el gobierno y no llegar a través de la negociación colectiva.

"Estábamos pensando algunas medidas de colaboración para aquellos que están sin en la actividad privada o informales. Teniamos algunas medidas, pero preferíamos hacerlo por una negociación colectiva y no por imposición del Poder Ejecutivo. Hubiese sido mejor intentando de que no sea solo los trabajadores, sino que también del gran capital, es un esfuerzo de todos pero particular es solo para trabajadores", aseguró el presidente de Cofe.

En otro sentido, el presidente de la república fue consultado sobre si se esperaba manifestaciones por la decisión tomada. Lacalle dijo: "La verdad es que yo creo que no van a haber movilizaciones, capaz que me equivoco. Por supuesto que no es la medida más simpática y seguramente tengan sus reclamos, pero yo apelo a los uruguayos solidarios, son dos meses que le vamos a pedir. Son sueldos altos, me animaría a decir que si bien no va a haber un aplauso, estoy seguro que se va a entender que el uruguay lo necesita".

Joselo López fue consultado por Telemundo en este sentido. El presidente de Cofe dijo: "Por supuesto que tenemos que analizar, pero voy a coincidir con él. No creo que de para grandes movilizaciones, pero si para aceitar los mecanismos previstas en la negociación colectiva".

