Joselo López dijo que no le "sorprenden" los chats entre presidenta del Sifpom y Astesiano

“Estas no son las prácticas habituales que tiene el movimiento sindical”, aseguró el vicepresidente del PIT-CNT.

La filtración de los chats de Alejandro Astesiano, excustodio del presidente Luis Lacalle Pou, siguen generando repercusiones, esta vez a nivel del movimiento sindical, producto de las conversaciones que mantuvo con la presidenta del Sindicato de Policías de Montevideo (Sifpom), Patricia Rodríguez.

Una vez conocido el intercambio entre ambos, la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales determinó de urgencia una reunión en la sede de la Dirección Nacional de Bomberos. El encuentro está pautado para que comience a las 10:30 de la mañana y, una vez finalizado, se dará a conocer un comunicado de prensa.

Algunos integrantes de la coordinadora dijeron a Montevideo Portal que la reunión tiene como fin analizar los trascendidos y la conclusión dependerá del intercambio que se genere en el encuentro. No obstante, dijeron que “algo” van a sacar y calificaron el hecho como “muy grave”.

En tanto, Montevideo Portal dialogó con el vicepresidente del PIT-CNT, José Lorenzo López, para consultarle al respecto. Según dijo, a nivel de la central sindical y de la Confederación de de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) todavía “no hicieron una evaluación colectiva”.

“En lo personal, no es algo que me sorprenda demasiado porque, en realidad, cuando se dio el tema del ajuste salarial ellos plantearon una cosa que era absolutamente falsa y que luego las desmintió el Ministerio del Interior. Ellos acusaron que el ministro del Interior había dicho que COFE había puesto un tope salarial o una cosa así y el ministro salió a desmentirlo personalmente, por lo tanto, no es un tema que nos sorprenda demasiado”, apuntó.

En este sentido, agregó que tampoco lo sorprende porque el Sifpom tuvo pronunciamientos que “no van en la línea de las definiciones del PIT-CNT”, por ejemplo, en la discusión del articulado de la Ley de Urgente Consideración o con “acciones emprendidas por policías que, de alguna manera, eran cuestionables”.

“Estas no son las prácticas habituales que tiene el movimiento sindical. A nosotros nos costó mucho conquistar una Ley de Negociación Colectiva para el sector público y la defendemos a ultranza y los ámbitos que solicitamos lo hacemos por las vías formales, más allá de alguna reunión informal con alguna autoridad. Pero no utilizamos ni al jefe de la custodia del presidente ni a ninguna otra persona para sacar partido de eso. Lo que hacemos es, en caso de que debamos tener una reunión con alguna autoridad, se lo solicitamos directamente a ellos y respetamos los ámbitos de negociación colectiva, que son los que marcan la ley”, sostuvo.

“Pero bueno, esto evidentemente no es la práctica del movimiento sindical, así que, cada cual se hará responsable de lo que corresponda”, agregó, y contó que el PIT-CNT tendrá hoy una reunión de la Mesa Representativa donde se intercambiará sobre el tema. Igualmente, dijo que actualmente no está establecido que se vayan a tomar alguna acción. “La verdad que no sé si se va a tomar alguna decisión en ese sentido”, concluyó.

