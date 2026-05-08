Joselo López anunció paro general del Pit-Cnt para junio: las razones y qué día podría ser

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El secretario general del Pit-Cnt, José Lorenzo López, anunció que el movimiento sindical planea un paro general parcial con movilización para el 10 de junio, fecha que aún está en discusión. Si bien el paro se enmarca oficialmente en una jornada continental contra la guerra y a favor de la paz, también podría abarcar aspectos de la coyuntura nacional.

“Capaz que se agrega alguna cosa más porque, en ese momento, sectores como la construcción van a estar en plena ronda de consejos de salarios. Si estamos discutiendo en ese paro que no haya recortes en la Rendición de Cuentas, tiene que ver con la política económica del gobierno; por lo tanto, tiene que ver con un paro que cuestiona al gobierno”, dijo en diálogo con el programa Quién es quién (Diamante FM).

Al ser consultado sobre si los trabajadores pierden dinero al parar por una guerra que ocurre lejos, López respondió: “Sí, se pierde plata, pero nosotros creemos que eso es una inversión, porque los impactos que genera una guerra en el mundo pueden significarle a un trabajador una pérdida mucho más grande”.

López fue consultado sobre su evaluación del gobierno de Yamandú Orsi y el discurso de la central sindical en el tradicional acto por el Día de los Trabajadores. A las críticas de la oposición, que calificó el discurso del Pit-Cnt de “suave”, respondió: “A mí me tocó decirle al presidente que había pasado un año en su gobierno, que había llegado con muchas expectativas y que esas expectativas no estaban siendo colmadas. Si eso no es ser fuerte contra el gobierno, dígame qué es”.

A la hora de ubicar ideológicamente al gobierno, el dirigente señaló: “Claramente, este es un gobierno de centroizquierda. Las esperanzas se habían renovado cuando veníamos de un gobierno de derecha que había aplicado un ajuste importante y que entendíamos que iba a haber un cambio un poco más radical”.

Por último, López recalcó acerca de la reforma tributaria que plantea la central de trabajadores que el gobierno “no debería amputarse la posibilidad de discutir si algunas de las exoneraciones de hoy tienen razón de ser” y, sobre la discusión de la reducción de la jornada laboral, que “es un debate que hay que darlo, aunque esté la cosa complicada”.