José Mujica dijo que luego del resultado del referéndum “no hay victoria ni derrota”

Política

Montevideo Portal

El expresidente y exsenador de la república José Mujica se hizo presente este domingo para sufragar en el marco del referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Tras votar, el dirigente político del Frente Amplio comentó que esperará los resultados en su casa junto a su pareja Lucía Topolansky, pero que antes la acompañará a votar.

Consultado sobre qué pasará si gana el no a la derogación, Mujica respondió que “no hay triunfo ni derrota” y opinó que la democracia se irá afinando, dado que es un paso cívico de madurez que da el país.

“Vendrá un tiempo, en el cual yo no estaré, pero creo que la civilización digital va a evolucionar y va a haber cambios institucionales, probablemente recursos como este van a ser consultas casi sistemáticas y van a responder a la madurez que vayan tomando las sociedades, la democracia se va a ir afinando”, aseguró.

Sobre las rispideces que surgieron en la campaña electoral, el exmandatario indicó que el problema “va mucho más allá de la campaña” y expresó que el Uruguay no está percibiendo que estamos en un “cambio de época” y que se viene una “sociedad del conocimiento”.

“Por un lado van a estar los dueños del conocimiento, las sociedades desarrolladas y por otro lado las sociedades irrelevantes. Si no queremos pertenecer tendremos que buscar la forma de gastar una fortuna en las cabecitas de las generaciones que nos van a suceder porque un país va a expresar la calidad promedio que tenga su propia población”, señaló.

“No hemos incorporado a que cuiden su propia educación, ese es otro problema, queremos arreglarla de arriba. Si no encontramos mecanismos de que la gente se haga cargo desde debajo de cuidar su capital, no es con una burocracia central que ordena y dirige porque cada escuela es un mundo. Eso depende de que la población esté incorporada. No es un tema para discutirlo acá”, añadió.

El exmandatario sostuvo, por otra parte, que el presidente “no es sólo el gobierno” y que la población elige gobiernos, no presidentes, no monarcas. “Somos democracias de partidos, de fuerzas colectivas, tendemos a simbolizar las cosas alrededor de una figura, pero no hay magos en esta historia”. En este sentido, afirmó que la imagen (por la del presidente Luis Lacalle Pou) es importantísima, pero añadió que “la imagen queda y las realidades quedan”.

Por otra parte, le preguntaron si Lacalle intervino en la campaña. Mujica le repreguntó al reportero: “Y, ¿qué le parece?”. Además, dijo: “La pregunta me parece exótica, es la primera vez que un presidente se mete en una campaña electoral, pero alguna vez tiene que ser la primera vez”.

“Es una fiesta de la democracia, siempre que se llama al pueblo que decida es un progreso institucional porque mucha gente dice no me interesa la política, es una visión política. Los humanos somos animales políticos porque somos gregarios, no podemos vivir en sociedad y si convivimos hay conflictos y alguien tiene que terciar. Te guste o no la política termina siendo determinante en nuestro rumbo y es bueno que la sociedad participe. Espero que cuando tu tengas mi edad, las consultas en el marco de la civilización digital sea una cuestión sistemática y común”, comentó sobre las elecciones Mujica.

Finalmente, aseguró que no irá a esperar los resultados en la sede del PIT-CNT, lugar donde se congregarán los dirigentes políticos a favor del sí de la derogación. “Yo no salgo de mi rancho ¿por qué? Porque estoy al borde de los 87 años, me agarra un viento en contra y me lleva. Entonces, no me creo que estamos en la normalidad, tengo que cuidarme, porque amo a la política y a mi pueblo, pero amo la vida. Por eso me fui del Senado”, concluyó.

Montevideo Portal