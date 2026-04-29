Jorge Díaz reconoció acuerdo con bancada del FA para retirar libertad anticipada del CPP

Montevideo Portal

La comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores recibió el lunes al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. En la instancia, los jerarcas expusieron sus explicaciones ante la reforma que pretende el Ejecutivo en el Código de Proceso Penal.

Uno de los temas que causó más repercusiones en torno a este debate fue la postura respecto a la libertad anticipada, que pretendía permitir a privados de libertad solicitar el régimen una vez cumplidas las dos terceras partes de la pena para delitos comunes o tres cuartas partes en el caso de los graves. Días después, el gobierno dio marcha atrás.

Este lunes, los jerarcas se hicieron presentes en el Parlamento. Según la versión taquigráfica a la que accedió Montevideo Portal, Díaz se refirió al tema: “La libertad anticipada fue un proyecto que se discutió en el grupo técnico asesor. Se discutió muchísimo. En su momento fue una iniciativa de la delegación del Poder Judicial, pero el grupo estuvo de acuerdo”.

Además, detalló que la iniciativa fue elevada al Consejo de Ministros y el gabinete lo aceptó y envió al Parlamento, por lo que en el Ejecutivo no fue una “especie de comisariato político respecto de las conclusiones del grupo”, detalló.

En ese sentido, el prosecretario de Presidencia reconoció que el gobierno y la bancada de senadores del Frente Amplio acordaron que el articulo “tal como estaba redactado” se retirara del proyecto y quedará fuera de la discusión.

Pese a ello, reconoció: “Ojalá [en el Parlamento] puedan encontrarse fórmulas que sean de consenso y que permitan resolver los problemas que pretendíamos solucionar con la redacción original”. Las palabras de Díaz refieren a que en el gobierno mantienen esperanzas de que el Parlamento discuta el tema y pueda llegar a redactar un artículo con el consenso de la mayoría de los legisladores.

En ese sentido, detalló que el gobierno pretendía “resolver algunos problemas que se dan en la práctica”, como las “mujeres que ingresan cincuenta gramos de marihuana a la cárcel no solamente son penadas con una condena de cuatro años, sino que, además, no se les permite redimir pena por estudio o trabajo y, además, no se les permite dar la libertad anticipada. Ese era uno de los problemas que buscábamos solucionar y que nos parecía de estricta justicia”, sentenció.