Jorge Díaz negó influencia en designación de Ache y cuestionó “la urticaria que genera”

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, negó haber estado involucrado en la designación de Carolina Ache como embajadora de Portugal y cuestionó la “urticaria” que generó la decisión del gobierno de Yamandú Orsi sobre quien fuera su clienta en el marco de la investigación sobre la entrega del pasaporte de Sebastián Marset.

En diálogo con Desayunos informales, el abogado negó “absolutamente” haber decidió que la exvicecanciller, que renunció en 2022 y filtró conversaciones con jerarcas sobre la entrega del pasaporte, y afirmó que fue “una decisión que tomó el presidente de la República en acuerdo con el canciller [Mario Lubetkin]”:

Durante la votación de la venia a Ache, que fue aprobada aunque sin respaldo de la oposición, los senadores del Partido Colorado y el Partido Nacional involucraron a Díaz en la discusión.

Al ser consultado sobre el debate en el Parlamento, el prosecretario afirmó que “la designación de los embajadores, francamente, no es un tema que siga con mucho detenimiento” y limitó su vínculo con Ache a una relación laboral.

“Lo raro corre por su cuenta. En todo caso, que habría que preguntarle al presidente de la República o al canciller que le van a contestar cuáles son los argumentos por lo que tomaron esa decisión”, dijo al ser cuestionado por la polémica designación de Ache y la particularidad de su vínculo con la exjerarca.

De todos modos, Díaz afirmó: “Lo que sí me llama la atención es la urticaria que le genera a alunas personas la designación de la figura de Ache”. En ese sentido, el prosecretario insistió en que se trató de una decisión de Orsi. “Por primera vez en mi vida tengo jefe, así que tengo que cumplir lo que dice”, indicó.

El pasado 15 de octubre, cuando el Senado votó la venia a la exprecandidata por el Partido Colorado, la senadora Graciela Bianchi apuntó contra Díaz y tildó de la designación como una “operación”.

“Se vino la operación. ¿Vamos a llamar a las cosas por su nombre? Porque me consta que no había buen relacionamiento con Bustillo, por esas cosas que se originan en el trabajo. Resulta que lo grabó sin su conocimiento”, insistió la legisladora, que recordó que la exjerarca propuesta como embajadora aún tiene una causa abierta en la Justicia. “¿O todo el mundo se olvidó?”, preguntó.

Asimismo, el senador Sebastián Da Silva aseguró que el prosecretario de Presidencia es “el artífice” de esta maniobra, dado que fue abogado de Ache por la causa del pasaporte al narco Sebastián Marset.

Pese a esto, Da Silva aseguró que el presidente Yamandú Orsi fue quien firmó la resolución del gobierno. “El presidente no se hizo el distraído”, añadió en diálogo con Cinco sentidos (Canal 5).

“Jorge Díaz no va por la vida siendo solidario por las causas justas. Va por la vida cobrando culadas de honorarios, bien ganadas… entonces, puede ser también que culmine su trabajo”, insistió Da Silva, y argumentó que Ache “no tiene condiciones para tomar vino verde y oporto”.