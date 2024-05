Jorge Díaz: denunciante admitió “a fin de abril” que “no era Orsi quien la había agredido”

Judiciales

El abogado Jorge Díaz se refirió este lunes a la denuncia falsa contra el precandidato frenteamplista Yamandú Orsi, de quien integra su equipo legal.

“No existía posibilidad de tomar una actitud pasiva”, dijo Díaz, y señaló que “los hechos denunciados eran de delito de lesiones” y, por lo tanto, la denuncia se tuvo que haber realizado “antes de los seis meses una vez ocurrido el hecho”.

También dijo que “la orden expresa era ‘no nos escudamos en razones formales’”.

Asimismo, indicó que el objetivo era “probar que los hechos no habían sucedido”, ya que “Orsi quería que se demostrara que él era inocente”. “Paula Díaz, a fines de abril, se presentó a Crimen Organizado y le manifestó a la fiscal que no era Orsi quien la había agredido”, aseguró.

“Pasó una semana y la fiscal no tomó ninguna decisión, no archivó la causa. Mantuvo la investigación abierta, cuando no tenía ningún sentido”, agregó, en referencia a la fiscal Sandra Fleitas.

En ese sentido, Díaz sostuvo que Fleitas no dio “garantías”, pues “dispuso medidas reservadas de toda la investigación” y resaltó la “opacidad” en el proceso.

“Hasta el día de hoy no sabemos qué tiene la carpeta de investigación de la Fiscalía. Nos parece una medida fuera de lugar”, afirmó el abogado.