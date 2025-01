Jorge Díaz: “No es razonable pensar que delitos violentos bajan y homicidios se mantienen”

Política

El futuro prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, se refirió este jueves a las cifras que el Ministerio del Interior presentó sobre delitos durante el 2024, que mostraron un descenso en denuncias de hurtos y rapiñas, mientras que los homicidios se mantuvieron.

En diálogo con Doble click (Del sol), el exfiscal de Corte advirtió que “no es razonable pensar que los delitos violentos como la rapiña bajan y el homicidio se mantiene”.

Díaz señaló que “cuando la violencia aumenta, porque la sociedad está más violenta, no es razonable pensar que los delitos bajan, sobre todo los violentos”.

Si bien el futuro prosecretario dijo que no leyó “las cifras” que presentó el ministro Nicolás Martinelli, señaló que conoce “el panorama global”. “La situación es compleja”, sostuvo.

Díaz planteó que la metodología para medir los delitos debería ser “a través de encuestas de victimización”, porque “siempre, en materia de denuncias, como dijo Carlos Negro, es el delito de homicidio, porque el muerto está ahí”. “No se pueden subregistrar los homicidios”, agregó.

El exfiscal se refirió a la tasa de homicidios. “Tenemos una situación complicada, compleja. Entonces, no se puede decir que está todo bien, porque los demás delitos sí puede haber, siempre hay, en todos los países del mundo, algo que se conoce como una cifra negra. Es decir, delitos que no se denuncian por diferentes razones. La perspectiva de la no aclaración del delito, de la no resolución del problema, es uno de los factores principales por el que la gente deja de denunciar. Si no se incentivan los registros, las denuncias se dejan de denunciar”, agregó.