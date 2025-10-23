Judiciales

Jorge Barrera fue amenazado a través de una carta que recibió en su casa de Punta del Este

Montevideo Portal

El abogado Jorge Barrera recibió días atrás una carta de amenaza en su casa de Punta del Este, por lo que la Justicia investiga el caso.

El penalista se encontraba en su hogar en el balneario Portezuelo cuando recibió el escrito amenazante, por lo que las autoridades estiman que lo recibió un sábado, informó el semanario Búsqueda y confirmó Montevideo Portal.

La investigación está a cargo de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional junto al fiscal de Maldonado Sebastián Robles, quienes manejan la hipótesis de que la carta fue escrita por personas radicadas en Maldonado.

Barrera es el actual abogado defensor de Pablo Carrasco, titular de la firma Conexión Ganadera, la cual estafó a más de 4500 familias. Además, fue quien defendió a damnificados por la caída de Grupo Larrarte, el primer fondo ganadero en caer en el año 2024 y encabezó el equipo de trabajo para repatriar a los hinchas de Peñarol detenidos en Brasil.

