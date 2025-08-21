Política

Jisdonian propone limitar compras en el exterior a una por año para proteger el empleo

El diputado nacionalista Pedro Jisdonian presentó un proyecto de ley que busca actualizar el régimen de encomiendas postales internacionales para frenar el crecimiento de las importaciones directas sin control tributario. La iniciativa mantiene la exoneración de tributos para envíos de hasta 20 kilos y 200 dólares, pero introduce un cambio central: cada persona solo podrá usar esa franquicia una vez al año.

“El objetivo no es prohibir las compras al exterior, sino defender el empleo en Uruguay”, explicó Jisdonian. “Hoy plataformas como Temu ya venden más calzado que las dos principales cadenas nacionales juntas. Eso genera una competencia desleal que pone en riesgo cientos de puestos de trabajo”, advirtió.

Crecimiento exponencial y preocupación por el comercio local

Según datos oficiales, hasta abril de 2024 el promedio mensual de envíos bajo este régimen era de 6.500. Sin embargo, en diciembre la cifra se disparó a 160.000 operaciones, y la tendencia continúa al alza en 2025. Para el legislador, este incremento “evidencia una asimetría” frente al comercio tradicional, que debe afrontar impuestos, salarios, alquileres y tarifas.

En sus palabras: “Cada vez que alguien compra un par de championes baratos afuera, sin darse cuenta puede estar poniendo en riesgo su propio trabajo. No es una discusión entre proteccionismo y libertad de consumo, sino entre precios de ocasión y empleos sostenibles”.

Controles y condiciones

El proyecto prevé que el Poder Ejecutivo pueda adoptar medidas adicionales, como exigir que el destinatario sea mayor de edad, que el medio de pago coincida con el comprador y el receptor, y que las compras se destinen a uso personal. Los operadores postales deberán aportar información que permita fiscalizar la franquicia.

En caso de incumplimiento, los tributos deberán abonarse en un plazo de 30 días. Pasado ese tiempo, la mercadería se considerará en abandono no infraccional, siempre que no haya delito aduanero.

Entre la recaudación y la defensa del empleo

El debate ya genera diferencias en el oficialismo. El ministro de Economía, Gabriel Odonne, adelantó que se analiza aplicar IVA a las compras digitales y elevar el monto máximo de la franquicia. Jisdonian, en cambio, pone el acento en el empleo: “El gobierno habla de recaudar; yo hablo de trabajo. Odonne ve dólares para la DGI; yo veo familias que se quedan sin empleo”.