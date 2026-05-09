Jerarca policial y fiscal son investigados por ingresar mercadería en infracción aduanera

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Un jerarca de la Policía de Artigas y su pareja, una fiscal local, fueron detenidos en la frontera con Barra do Quaraí al transportar e intentar ingresar al país 20 tarros de pintura en presunta infracción aduanera.

Se trata del jefe de la Seccional 7° de Bella Unión, quien, al momento de ser controlado por personal de Aduanas, pretendía abandonar la mercadería, informó el medio local El Bocón.

Pese a su intento, los efectivos que controlaban el ingreso del jefe policial y de la fiscal, incautaron la mercadería y procedieron a detener a la pareja.

En rueda de prensa, el jefe de la Policía de Artigas, José Osorio, aseguró que la jefatura tomó conocimiento “por las redes sociales”. “Ante eso, hicimos las consultas correspondientes al funcionario del Ministerio del Interior, quien evacuó las mismas”, por lo que la jefatura de Artigas dispuso la investigación administrativa del caso.