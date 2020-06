Jerarca del Min. del Interior: “Operativos Mirador no cambiaron la realidad del barrio”

Locales

El director de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, fue entrevistado este lunes por el informativo Telemundo, donde fue consultado sobre varios asuntos. Uno de ellos fue el que protagonizó su chofer, un policía de la Guardia Republicana que fue condenado a cuatro años de prisión por vender droga en San Gregorio de Polanco, Tacuarembó.

Consultado sobre si pudo llegar a ver algo raro en su chofer, González dijo que no, ya que lo conocía hace poco tiempo porque era uno de los choferes "de confianza" que tenía el Ministerio del Interior. "Yo no lo conocía hasta hace dos meses. Hay que mirar para adelante, todos los involucrados están presos", dijo González, en referencia a que otras tres personas fueron condenadas a prisión junto a su exchofer.

2La droga está en todos lados, y nos golpea en todos los ámbitos. Y si no lo encaramos, es muy complejo. Es triste", agregó el director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior.

En otros asuntos, fue consultado sobre si produjeron algún cambio los operativos "Mirador", que impulsó su antecesor, Gustavo Leal. "Llevamos ocho operativos en Casavalle. Yo creo que no mejoró la situación. A nadie le importa quién soluciona los problemas, el tema es solucionarlos. Los operativos que llevamos adelante van a lugares donde no está bien la cosa, donde la Policía no estaba. Yo creo que con los operativos Mirador no cambió la realidad del barrio", contestó González.

Según contó González en la entrevista, actualmente hay más información y más datos de los vecinos. "En cada operativo vamos teniendo más información del barrio. Los vecinos, al ver presencia policial, aportan datos. Los operativos son eficaces, no queremos que sean espectaculares, queremos que sean eficientes", sostuvo.

Finalmente, contó que el ministro del Interior, Jorge Larrañaga "pidió" a los funcionarios policiales "una Policía más cercana". En esa línea explicó que actualmente buscan salir a la calle, recorrer y escuchar a los vecinos.

"Recibimos un ministerio con una flota muy menguada, con porcentaje de roturas de vehículos del 60 %, estamos trabajando para mejorar la flota. Estamos trabajando para dar la cara, que fue lo que nos pidió el ministro del Interior y el presidente de la República. Entramos a todos lados", detalló.

Por último, y en referencia al sistema penitenciario uruguayo, el jerarca del Interior dijo que recibieron y heredaron un sistema penitenciario "destruido", pero que "se van a hacer cargo" y "van a trabajar para mejorarlo".

"Queremos trabajar para que Instituto Nacional de Rehabilitación, de rehabilitación no tenga solo el nombre", concluyó.