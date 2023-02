Jerarca de la Intendencia de Maldonado renuncia al sector de Antía por “falta de palabra”

La dirigente de la Lista 32 de Todos por Maldonado a nivel departamental—sector que lidera el actual intendente de Maldonado, Enrique Antía—, de Mejor País a nivel nacional y actual subdirectora de Turismo en la Intendencia de Maldonado, Melina Bentancur, renunció a su sector político, según una carta enviada al jefe departamental fernandino.

En la comunicación, publicada por la periodista Laura Do Carmo Iraola en su cuenta de Twitter, la dirigente manifiesta que, a su entender, “no se cumplió con la palabra empeñada en el acuerdo político” que realizaron luego de las elecciones del pasado 27 de setiembre del 2020.

“Le recuerdo que milito en ese sector desde el año 1998 junto a la agrupación de turno que lidera mi padre, Jesús Bentancur. Triunfamos en tres oportunidades con usted al frente (2000, 2015 y 2020), y en la última asumí con gran responsabilidad y compromiso el liderazgo”, señala la misiva.

“Encabecé la lista en el momento más difícil de mi vida y con gran pasión, convicción y esfuerzo (que es de público conocimiento) logramos 7.486 votos”, agrega.

Finalmente, Bentancur expresa que se retira del sector con “hondo pesar”, pero con la convicción de que desde su lado siempre hubo “lealtad, voluntad y respeto”. “No perteneceré a un sector donde una mujer no tiene lugar”, concluye.

La periodista fernandina informó que, pese a su renuncia a los sectores partidarios, mantendrá su cargo en Turismo de la Intendencia de Maldonado.

La dirigente de la lista 32 de #TodosXMaldonado @BentancurMelina renunció al sector departamental y a @MejorPaisUy

Dijo que no se respetaron acuerdos y que no pertenecerá a un sector donde la mujer no tiene lugar.

Sin embargo, seguirá en el cargo del gabinete de @Antia_Enrique pic.twitter.com/jat1R3Fslo