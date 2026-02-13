Jerarca de Salud de EE. UU. dijo no temer a gérmenes porque esnifó cocaína “en inodoros”

Montevideo Portal
El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., reconoció este jueves durante una entrevista en un podcast que, durante su juventud, llegó a consumir cocaína de manera extrema, incluso esnifándola “sobre el asiento de un inodoro”.
La confesión se produjo en el programa This Past Weekend w/ Theo Von, conducido por el comediante estadounidense Theo Von.
Durante la entrevista, Kennedy relató que asistía a reuniones de recuperación y que, durante la pandemia de covid-19, continuó participando en encuentros presenciales porque consideraba que su adicción representaba un riesgo mayor que el virus.
“No me asustan los gérmenes; solía inhalar cocaína sobre los asientos de los inodoros, así que sé que la adicción me mataría si no la trataba”, dijo, frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Kennedy ha hablado previamente sobre sus años de adicción y la importancia de la recuperación en su vida, pero esta confesión específica destaca por la crudeza de sus declaraciones. El actual secretario de Salud enfatizó que sus experiencias pasadas forman parte de un proceso de “aprendizaje”.
Con información de EFE.
