Jerarca de Interior explicó emisión de pasaporte de narco: “Se cumplían las condiciones”

El director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, dijo este jueves en el programa Primera Mañana (Radio El Espectador) que “se cumplían las condiciones normativas vigentes en ese momento” cuando se otorgó el pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Enrique Marset.

Consultado por la denuncia del Frente Amplio en la que pidió ampliación de la información sobre el tema, el número tres de la cartera dijo que es “muy bueno” que el partido pregunte.

“Le vamos a preguntar nosotros también, porque había un decreto del año 93, que tenía la firma del presidente (Luis Alberto) Lacalle Herrera, con el entonces ministro (del Interior, Juan Andrés) Ramirez y el canciller (Sergio) Abreu, que, para el otorgamiento de pasaportes había que presentar los antecedentes, no se limitaba a antecedentes nacionales o internacionales. En el 2014, el gobierno del expresidente Mujica flexibiliza eso y se exigen solo antecedentes en el Uruguay y eso, como esta persona no tenía antecedentes en ese momento, ni tampoco tenía una requisitoria internacional, cumplía las condiciones”, sostuvo.

“Podemos saber por qué en el 2014 flexibilizaron ese decreto, que creo coincidiría un poco con la discusión del voto consular, capaz que nos pueden explicar por qué lo flexibilizaron”, agregó.

El protocolo de emisión explicado por un exjerarca de Identificación Civil

Por su parte, Ruben Amato, que encabezó de 2007 a 2020 la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), explicó este jueves en entrevista con Punto de Encuentro (Radio Universal) el procedimiento estipulado para la emisión de pasaportes en el extranjero.

“El pasaporte emitido en el exterior sigue siendo competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE). La DNIC del Ministerio del Interior opera como corroborador de la identidad de la persona que tramita el pasaporte en los consulados y lo imprime, lo entrega a MRREE y viaja por valija diplomática al consulado respectivo. El pasaporte sale con la firma de cónsul titular del consulado en que se realizó el trámite”, comentó.

“Previo a que DNIC imprima ese pasaporte se solicita a la Dirección Nacional de Policía Científica las personas que tramitaron, para ver si cuentan con antecedentes, que le impiden tener el pasaporte. Si esa nómina viene en forma libre el pasaporte se imprime y se entrega a MRREE, previo chequeo de la identidad de cada uno”, agregó y dijo que “en teoría, no podría salir un pasaporte si no se chequea en Policía Científica de que la persona no tiene antecedentes penales”.

El exjerarca explicó que el documento no se entrega en caso de que uno, por el tiempo de la notación penal, “ve que el delito está prescripto”, así que el interesado solicita que se levante la causa y que el juez comunique que la causa está cerrada a Policía Científica. Esta dependencia luego manda la nomina de la persona pero “sin anotación ninguna porque la causa ya no existe, por sobreseimiento, por cumplimiento de la pena o por lo que fuere”.

Consultado sobre si esto es lo que podría haber pasado en el caso de Marset, dijo “eso podría pasar sí” ya que los funcionarios de la DNIC “hacen el chequeo de la información y si hay antecedentes no entregan el pasaporte”.