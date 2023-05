Jefe de Política de la UE: “Nunca dejaré de maravillarme con Uruguay y su forma de vida”

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó este sábado junto a Lorena Ponce de León de un Garden Party organizado en la residencia de la embajadora británica en Uruguay, Faye O'Connor, en ocasión de la coronación de Carlos III como que fue ungido como monarca de Reino Unido.

En la tradicional fiesta de jardín los invitados pudieron ver la transmisión en vivo de la coronación, mientras que O'Connor leyó un mensaje del Rey en inglés, en el que agradeció a todos los que estaban celebrando con él y su esposa, la Reina Camila, en todo el mundo, y cómo se han sentido inspirados por el espíritu de comunidad con eventos en tantos puntos del globo, incluyendo Uruguay.

La presencia de Lacalle Pou fue destacada en su cuenta de Twitter también por el jefe de Política de la Unión Europea en Uruguay, Tomas Posipisil, que remarcó la presencia del mandatario “entre la multitud y sin guardaespaldas”.

“El hombre de la foto, de pie entre la multitud con su esposa y sin guardaespaldas, es el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. No necesitaba tratamiento adicional, ni atención y era amable con todos. Nunca dejaré de maravillarme con Uruguay y su forma de vida”, escribió el diplomático europeo en su cuenta de Twitter.

Pospisil es un funcionario diplomático checo de carrera que vivió 14 años en Rusia, donde se formó en Diplomacia y Relaciones Internacionales.

Según consigna El Observador en una entrevista que brindó Posipisil, el diplomático siguió muy de cerca en 2014 la toma de Crimea por parte del gobierno de Vladimir Putin.

En otro tuit posterior, Pospisil escribió: “Todos los países tienen sus problemas, incluso el mío. Pero yo amo a mi patria y siempre intentaré darle todo que esté aún mejor. Ya recorrí casi todos los departamentos del país y en cuatro años me enamoré del carácter de los uruguayos”.

