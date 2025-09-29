Jefatura de Rivera presentó a “Eric”, mascota que busca acercar a niños a labor policial

Locales

Montevideo Portal

El pasado viernes, en el cierre de la semana de vacaciones de primavera, la plaza Internacional de Rivera fue la protagonista de un curioso evento desarrollado en el departamento. Esto se debe a que la Jefatura de Policía presentó a su mascota, conocida como Eric.

En el lugar se apersonaron niñas y niños de los jardines y escuelas públicas y privadas de la capital de Rivera, Tranqueras, Minas de Corrales, Vichadero y Santana do Livramento, junto con vecinos y vecinas de la comunidad. A esto se le sumaron distintas figuras policiales: el Comando de la Jefatura de Policía de Rivera, la Policía Comunitaria Orientada a Problemas (P.C.O.P.), la Brigada Militar y Comerciantes de Santana do Livramento.

Eric fue obtenido a través de donaciones, conjuntamente con lo aportado por el Círculo Policial de Rivera, mientras que el 20% restante fue aportado por parte de los beneficios de cenas bailables organizadas por la Jefatura.

Según destacó la Jefatura, “Eric no es solo una figura simpática; representa el compromiso de nuestra Jefatura de Policía con la comunidad y, especialmente, con los más pequeños. Su presencia busca construir puentes de confianza, acercando a las niñas y niños a la labor policial de manera positiva, fortaleciendo vínculos y mostrando una imagen más humana, cercana y sensible de nuestra institución en cada encuentro y eventos comunitarios”.

En el evento, la mascota fue acompañada por Derik, que forma parte de la Policía Militar de Santana do Livramento. “Entre aplausos y risas, ambos hicieron un recorrido por la plaza, saludando a cada niño y niña, estrechando manos y llenando el ambiente de un espíritu de amistad y cercanía”, agregaron.

Montevideo Portal